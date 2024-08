Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 40 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (8) para desabafar sobre "erros, defeitos e pecados". O pronunciamento da influenciadora fitness vem logo após Belo negar uma reconciliação e se mudar da antiga mansão que morava no Rio de Janeiro.





"Somos humanos falhos, cheios de erros, defeitos, pecados, às vezes erramos até quando queremos acertar, não é? Mas nada disso define quem realmente somos. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de mudar e buscar ser uma pessoa melhor", iniciou a ex-dançarina do "Tchakabum".





"Tenho muito orgulho da minha trajetória, passei por muita coisa na vida, mas o meu querer vencer na vida e poder dar o melhor para os meus sempre esteve à frente de tudo. Hoje, meu coração está em paz e tranquilo", acrescentou ela, que se separou de Belo em abril deste ano, quando teve um caso de traição exposto.





Gracyanne ainda refletiu sobre o sentimento de "culpa" e enfatizou que deixou de se culpar por "aquilo que não diz respeito" apenas dela. Durante a separação conturbada, Belo também foi acusado de trair a então esposa; o pagodeiro negou que tivesse tido uma amante.





"Estou reencontrando a felicidade, desengavetando sonhos, vontades, parei de me culpar por aquilo que não diz respeito só a mim e, desde então, estou muito mais leve. A gente tem que passar com essa mania horrível de se culpar demais, se cobrar demais e achar que a culpa é sempre nossa", finalizou a fisiculturista.

Chance de reconciliação? Se depender de Gracyanne, ela e Belo podem, sim, reatar. A ex-dançarina afirmou que ainda ama o cantor e ressaltou que se arrepende do caso extraconjugal que ela teve com um treinador que conheceu na academia em que malhava. (Reprodução) Belo decidiu se mudar! Após o término e a traição virem à tona, Gracyanne contou ao colunista Leo Dias que o marido estava se mudando da residência na qual eles conviviam. Os dois moravam em uma luxuosa mansão localizada no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Cancelamento de compromissos - Em meio à polêmica do conturbado divórcio, Belo optou por se resguardar de aparições públicas. Na quinta-feira (18), ele faria uma coletiva de imprensa comentando os 30 anos de carreira do Soweto, mas cancelou o evento. Reprodução Gracyanne Barbosa surgiu abalada em um vídeo publicado nas redes sociais. A influenciadora reiterou estar arrependida do que fez e disse, ao portal Leo Dias, que 'onde existe amor existe chance [de reconciliação]'. Reprodução Instagram - 19.4.2024 Pulada de cerca - Após 15 anos juntos, o cantor Belo e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa se separaram nesta quinta-feira (18). A fisiculturista confirmou ao iG Gente que ela e o músico tinham colocado um fim na relação. Ao portal Leo Dias, ela admitiu que traiu o então marido com um personal trainer: Gilson de Oliveira; clique na foto para saber mais! Reprodução Traição resgatada - Depois que a traição de Gracyanne foi divulgada, internautas relembraram o término de Belo e de Viviane Araujo em 2007. À época, a fisiculturista foi apontada como pivô do término do músico e da atriz, mas nenhum dos envolvidos na polêmica confirmou a especulação. Pelo contrário, Belo e Gracyanne negam a versão. (Reprodução) Agora, Gracyanne contou que os dois voltaram a morar juntos. "Temos muita coisa para resolver da parte financeira, e isso não é novidade para ninguém. Estamos nos resolvendo, conversando. Antes a gente não conversava, não se abria. Estamos na mesma casa porque nossa família está lá, os nossos cachorros estão lá", declarou ao "UOL". Reprodução "Não tem como sair e abandonar a casa. Não tenho dúvida de que a gente se ama muito, que existe muito amor. Não sei se esse amor, amanhã, vai ser um amor de casal. Mas só o tempo poderá nos curar como casal. Amizade e carinho, temos. Quem sabe?", finalizou. Reprodução





