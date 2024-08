Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa pede para admirador parar de mandar mimos: 'Coração fechado'

O casamento de Gracyanne Barbosa e Belo parece ter chegado ao fim definitivamente! A musa fitness se manifestou sobre a suposta reconciliação com o pagodeiro, após anunciar na quarta-feira (7) que está se mudando para morar sozinha.

Nos últimos meses, o relacionamento entre Belo e Gracyanne Barbosa ficou em status indefinido. Após o anúncio da separação, o casal fez algumas declarações sobre uma possível reconciliação. Inclusive, a musa fitness chegou a mencionar que a dupla teria voltado a ter relações sexuais.

Apesar das especulações e rumores, a reconciliação não aconteceu como os fãs esperavam.

"Não houve uma tentativa de reconciliação com o Belo. Não tentamos voltar em nenhum momento. Apenas mantemos uma relação de amizade e respeito. Além disso, temos toda uma logística para organizar com família e negócios", explicou Barbosa ao colunista do Splash UOL, Lucas Pasin.

Segundo a influenciadora, os últimos meses em que viveu com Belo lhe ajudaram a definir os próximos passos. Gracyanne está se mudando para São Paulo, enquanto Belo voltará a morar no Rio de Janeiro.

"Preciso de um momento meu. Dei uma casa para a minha mãe e quero que ela faça tudo como sempre sonhou. A decoração dos sonhos dela. Quero aproveitar o meu momento e proporcionar à minha mãe e irmãs tudo que elas sempre desejaram", contou.

Belo reagiu à mudança de sua ex-mulher

Na tarde de ontem, após Gracyanne revelar a mudança, o pagodeiro se manifestou e detalhou o processo de separação.

"Temos muitas coisas para resolver ainda. Somos casados em comunhão de bens. Gracyanne tem que tomar algumas decisões que só cabem a ela", disse ao colunista.

Além disso, Belo não descartou totalmente a possibilidade de reconciliação. "Estou fazendo o caminho para que tudo se resolva e que possamos ficar bem. Se não for como casal, que seja como amigos com amor, carinho e respeito", concluiu.