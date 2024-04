Reprodução/Instagram Gracyanne confirma fim do casamento e desabafa: 'O amor não acabou'

A musa fitness e influencer Gracyanne Barbosa confirmou o fim de seu relacionamento com o cantor Belo, mas garantiu que o amor entre os dois não deixou de existir.



Gracyanne Barbosa traiu Belo com personal trainer; veja detalhes

Segundo informações da assessoria de imprensa do agora ex-casal, o cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira.

"O amor não acabou", garantiu Gracyanne Barbosa, que confirmou a separação.

Ela também falou sobre o motivo que levou ao fim do casmento e confirmou, em conversa com o colunista Leo Dias, que traiu o cantor com personal trainer que ela conheceu na academia que frequentava.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp