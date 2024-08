Reprodução Instagram - 8.8.2024 Isabella Santoni

Isabella Santoni, de 29 anos, deu adeus aos fios loiros que a acompanharam durante os últimos meses. Prestes a estrear como protagonista da adaptação de “O Cravo e a Rosa” no teatro, a atriz resolveu deixar os fios ruivos para a icônica personagem.

Reprodução Instagram - 8.8.2024 Antes e depois de Isabella Santoni



Na peça, ela será Catarina e formará par romântico com o galã Dudu Azevedo, responsável pela interpretação de Petruchio. Os papéis dos mocinhos foram defendidos originalmente por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis.



Isso porque a trama é uma adaptação do clássico folhetim homônimo de Walcyr Carrasco. Sucesso de audiência na exibição original e nas reprises, a narrativa gira em torno da paixão entre uma mulher feminista e um homem machista.



A peça de teatro inspirada na novela tem estreia prevista para setembro no Rio de Janeiro. A direção é de Pedro Vasconcelos. Catarina de Carvalho e João Camargo também estão no elenco. A produção fica a cargo de Marcelo Faria.





Recentemente, Santoni viajou à Croácia para curtir a lua de mel com Henrique Blecher:



Isabella Santoni curte "Blue Cave" Reprodução Isabella Santoni e o marido na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução Isabella Santoni e o marido durante lua de mel Reprodução Isabella Santoni curte "Blue Cave" Reprodução Isabella Santoni curte "Blue Cave" Reprodução Isabella Santoni na Croácia Reprodução





