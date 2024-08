Reprodução/Instagram Karoline Lima

A influenciadora digital Karoline Lima , de 28 anos, utilizou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (7) para acabar com as dúvidas que estaria grávida . A loira exibiu a barriga trincada que, segundo ela, foi conquistada após cirurgias plásticas feitas no início do ano.



O p rocedimento trata-se de um retoque da lipoaspiração que Karoline fez antes da gestação de Cecília, sua filha com o jogador do Real Madrid Éder Militão . Além disso, ela realizou uma mastopexia para levantar os seios.

No vídeo publicado por Karoline, ela aparece usando uma camiseta do Flamengo — time em que o seu noivo, Leo Pereira, joga. Ela desabotoa o shorts jeans rasgado que usa e levanta a camiseta para mostrar o abdômen trincado.

Uma seguidora questiona Karoline: "Você está com cara de grávida, bora revelar logo para gente". A loira então responde: "Mas já disse que eu não estou. Acabei de fazer uma lipo, mulher, se tem algum volume aqui ainda é inchaço ou é cocô".



No entanto, mesmo com a influenciadora negando que estaria grávida, os seguidores insistiram na ideia e relembraram que Virginia Fonseca já engravidou pouco tempo após passar pela cirurgia plástica. Karoline, por sua vez, garante que não é o seu caso.

"Existem alguns métodos contraceptivos que precisam ser interrompidos antes de uma lipo. O anticoncepcional é um deles, porque pode influenciar a trombose e vários outros problemas. Por isso, muitas mulheres engravidam por conta da pausa que precisa ser feita para a realização da cirurgia. O meu método é o diu de Kyleena [com uso de hormônios] e não precisa ser retirado para a realização da cirurgia. Então, não corri risco nem antes nem depois", explica a loira.

