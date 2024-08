Reprodução/Instagram De biquíni, Karoline Lima posa com a filha em clima olímpico e chama a atenção

Karoline Lima mostrou que está com o espírito olímpico lá em cima e aproveitou para levar a filha, Cecília , junto. Nesta sexta-feira (2), a influenciadora posou na piscina com a menina e chamou a atenção.

A dupla usou roupas de banho nas cores do Brasil para curtir a área de lazer na casa de Léo Pereira, namorado de Karoline .

A mãe apostou em um biquíni verde bandeira, já a herdeira apareceu com um maiô na mesma cor. As roupas de ambas com a estampa 'Made in Brazil' [feito no Brasil].

"Perfeitas", elogiou o jogador de futebol nos comentários, que também contou com os admiradores. "A Cecília já é Ouro na natação, e se arriscar no basquete ganha, só pela altura", "Ceci dona de todos os pódios", "Maravilhosas", disseram.

A influenciadora e a filha usaram o mesmo biquíni no 'brazil core' e encantaram Reprodução/Instagram Karoline Lima e Cecília na piscina da casa de Léo Pereira, namorado de Karoline Reprodução/Instagram Cecília é filha de Karoline Lima com o jogador de futebol, Éder Militão Reprodução/Instagram A mãe apostou em um biquíni verde bandeira, já a herdeira apareceu com um maiô na mesma cor Reprodução/Instagram Karoline Lima e a filha, Cecília Reprodução/Instagram Cecília posando para a foto Reprodução/Instagram





