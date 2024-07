Reprodução/Instagram Após pedido, Karoline Lima revela se está noiva de Léo Pereira

Karoline Lima esclareceu a dúvida de uma seguidora sobre se estaria noiva de Léo Pereira. A influenciadora foi pedida em casamento durante uma viagem em família com o namorado no Ceará.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a mãe de Cecília explicou que a cena não passou de uma brincadeira.

"Gente, eu não estou noiva. Nunca achei que ia ter que me pronunciar, pra informar pra vocês que eu não estou noiva. Achei chique esse pronunciamento", disse ela.

A loira ainda detalhou o pedido. "Ainda não estou noiva, inclusive, se eu tivesse noiva naquele pedido de casamento ali, um mais doido que o outro, eu ia pedir pra ele pedir mais uma vez, porque eu não lembro. No momento, eu não estou noiva. Mas com fé em Deus, um dia vem", finalizou.

No sábado (13), Karoline foi surpreendida com o pedido de casamento enquanto curtia um passeio Beach Park, em Fortaleza (CE), com Cecília, sua filha com Éder Militão, e alguns amigos.

