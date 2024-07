Reprodução Karoline Lima e Léo Pereira

A influenciadora Karoline Lima impressionou os seguidores nesta terça-feira (30) ao publicar novas fotos no Instagram. Acontece que, além de receber elogios, seguidores especularam que a cearense estaria grávida de Léo Pereira, jogador de futebol do Flamengo.

Na rede social, Karoline Lima surgiu com um vestido branco, com o colo à mostra, enquanto posa com a franja lateral cobrindo parte do rosto.

Os cliques da influenciadora receberam uma enxurrada de elogios. Apesar disso, outro assunto apareceu nos comentários, a suposta gravidez de Karoline Lima.

"Tá com cara de grávida", apontou uma seguidora. "Pior que de um tempo para cá eu também reparei nisso", adicionou outra. "Ela tá grávida, tenho certeza", comentou uma terceira.

Os comentários também chamaram a atenção da influenciadora, que decidiu levar o assunto para os Stories do Instagram. "Amigos, por favor, parem de dizer que estou grávida ou com cara de grávida. Todo mês uma fanfic nova envolvendo gravidez. Eu não estou grávida. Eu não engordei. Eu não estou inchada. Mas basta eu olhar meu direct ou os comentários das minhas fotos que só vejo isso. Fiscais de útero", rebateu.

Em vídeo, ela também justificou o volume dos seios, apontando que estava vestindo um espartilho que empina a região do colo. Lima pediu para os internautas pararem com os comentários sugerindo que ela engordou e que está grávida.

Karoline Lima é mãe de Cecília, de 2 anos, fruto do antigo relacionamento com o jogador Éder Militão. Atualmente, a influenciadora namora o zagueiro Léo Pereira, que atua no Flamengo.

Karoline Lima em novas fotos Reprodução/Instagram Karoline Lima em novas fotos Reprodução/Instagram