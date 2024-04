Reprodução/Instagram Karoline Lima surpreende com antes e depois dos procedimentos estéticos; veja

Karoline Lima deu o que falar entre os seguidores ao mostrar o antes e depois dos procedimentos estéticos que já realizou. Nesta segunda-feira (29), a influenciadora compartilhou fotos antigas e também se surpreendeu.

Nos Stories do Instagram, a loira publicou o print de um vídeo de sete anos atrás e recebeu uma enxurrada de comentários sobre a aparência.





"Jesus que horror", escreveu Karoline na legenda da publicação. Já uma internauta comentou: "Outro CPF". "Minha outra skin", brincou a influenciadora.

A mãe de Cecília aproveitou a conversa para detalhar os procedimentos estéticos. "Nessa época do vídeo, eu estava 100% natural, nunca tinha mexido em nada. Eu estava sem botox - eu faço hoje em dia para não ficar marca de expressão - mas eu era muito nova nesse vídeo. Sete anos atrás, eu não tinha nada, mas hoje eu já tenho".

Karoline também abriu o jogo sobre o preenchimento dos lábios. "Coloquei preenchimento na boca tem um tempão, e já saiu boa parte. Minha boca era muito maior, acreditem. Também fiz preenchimento de olheira, porque era muito funda", completou.

Por fim, ela afirmou que nunca realizou procedimentos mais invasivos no rosto como rinoplastia, face lifting ou harmonização facial.

