Reprodução Instagram - 7.8.2024 Mariana Goldfarb está namorando o empresário Rafael Kemp

Mariana Goldfarb, de 34 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para compartilhar alguns cliques ao lado do novo namorado, o empresário de 29 anos Rafael Kemp. O casal está curtindo uma viagem romântica de férias em Portugal.





A ex-mulher do galã global Cauã Reymond contou aos fãs que os plano turístico do dia era andar de caiaque em uma represa. O look escolhido por ela para praticar o esporte foi um maiô fio-dental, que chamou a atenção dos internautas pelo decote.





"Para atividade física, hoje vou fazer uma caminhada. Mas também tem caiaque aqui em uma represa. Então pretendemos fazer uma exploração por aí", detalhou ela, por meio dos stories do Instagram. O casal está no sul de Portugal, destino escolhido com frequência por famosos da classe artística.





Rafael é o novo namorado de Goldfarb. Antes de engatar o novo romance, Mariana se relacionou com Cauã Reymond, conhecido pelos mocinhos e vilões que interpretou em novelas da Rede Globo. O ex-casal terminou em fevereiro de 2023, época em que Reymond protagonizava "Terra e Paixão". O ator voltará à Globo no remake de "Vale Tudo".

Mariana Goldfarb renova bronzeado Reprodução Instagram - 7.8.2024 Mariana Goldfarb remando durante férias Reprodução Instagram - 7.8.2024 Mariana Goldfarb é ex de Cauã Reymond Reprodução Instagram - 7.8.2024 Mariana Goldfarb posa com maiô decotado Reprodução Instagram - 7.8.2024 Mariana Goldfarb está namorando o empresário Rafael Kemp Reprodução Instagram - 7.8.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.