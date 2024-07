Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb cobre o corpo com os braços durante prova de roupas

Mariana Goldfarb está se preparando para a viagem a Paris para trabalhar nas Olimpíadas nos próximos dias. A influenciadora mostrou a prova de roupa e surpreendeu ao fazer topless.

Nos Stories do Instagram, a modelo posou sem a parte de cima do look e tampou os seios com os braços.

Em frente ao espelho, ela apareceu de salto branco, uma saia midi azul-marinho e um chapéu também branco.

Recentemente, Mariana Goldfarb fez uma reflexão sobre a imagem que os influencers transmitem se suas vidas na internet, e afirmou que trata-se de um "mundo de ilusão", e que a vida "não é conto de fadas".

