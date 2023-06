Reprodução/Instagram Após separação, Mariana Goldfarb desabafa sobre nova vida: 'Desregrada'

Mariana Goldfarb conversou com os seguidores nesta quarta-feira (7) sobre a nova fase da vida.

Em abril, a modelo anunciou o fim do casamento com Cauã Reymond. Eles estavam juntos desde 2016 e se casaram em 2019.





Pelos Stories do Instagram, a influenciadora desabafou sobre a turbulência no momento.

"Tenho diversos assuntos pendentes para tratar aqui, porém vai ficar para outra hora. Acabei de chegar para a primeira consulta aqui, e acho que vou levar uma bronca de leve - nada grave - dadas as devidas circunstâncias de como a minha vida está desregrada neste momento", explicou ela.

