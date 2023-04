Reprodução/Instagram Cauã Reymond se pronuncia sobre fim do casamento com Mariana Goldfarb

Chegou ao fim o relacionamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb . Após o pronunciamento da nutricionista, o ator apareceu nas redes sociais para anunciar a separação.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", escreveu ele.

Na sequência, o artista contou que não vai mais tocar no assunto. "Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigada a todos", concluiu.

