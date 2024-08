Reprodução Instagram - 5.8.2024 Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro, de 50 anos, passou por uma cirurgia plástica conhecida como lipo hd e resolveu usar a gordura em uma área inusitada do próprio corpo: a vagina. A ex-peoa de "A Fazenda" também comentou das pressões estéticas que recebeu ao decorrer da carreira.





As declarações foram dadas em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do "iBahia". "Fiz uma lipoescultura, com enxertia no glúteo. E aumentei também um lugar onde a maioria das mulheres quer diminuir. Eu quis aumentar e pedi ao meu médico Lucas Guimarães para enxertar gordura lá na Raimundinha, na Larissinha [vagina]", contou.





"Fiz enxerto na vagina também porque me incomodava o aspecto de antes e agora tá linda parecendo um moranguinho", acrescentou ela, que foi vencida por Scheila Carvalho no concurso para ser a morena do "É o Tchan!".





Rosiane Pinheiro ainda comentou dos comentários negativos que recebeu em relação ao próprio corpo. "Sempre sofri críticas pelo meu corpo. Desde a época do concurso da morena do Tchan, pois todas eram magras e eu corpulenta. E eu era pressionada por parte empresarial para secar cada vez mais e mais, com isso fiz dietas malucas, cheguei a parar no hospital com gastrite e desidratação", finalizou.

