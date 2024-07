Reprodução Instagram - 31.7.2024 Luciana Gimenez posa na praia de Mykonos

De férias na Grécia, a apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (31) para compartilhar um álbum de fotos em que surgia de biquíni. A ex de Mick Jagger tem curtido dias de descanso na praia de Mykonos.





Trajada com um biquíni vermelho, Gimenez foi tietada pela base de fãs que a acompanha. "Linda e maravilhosa demais", comentou um usuário do Instagram. "Ela está com tudo nesse verão", opinou uma segunda. "Perfeição, minha xará mais linda do planeta", brincou uma terceira internauta, que se chama Luciana também.





Na legenda da postagem, a apresentadora da Rede TV! escreveu: "Let the sky fall…. Today u are mine". Traduzido para o português, a frase ficaria: "Deixe o céu cair, hoje você é meu". Como trilha sonora, Luciana apostou na canção "Skyfall", um dos hits de Adele.



Luciana Gimenez já se envolveu com o astro Mick Jagger, com quem teve um filho Reprodução Instagram - 31.7.2024 Luciana Gimenez e contratada da Rede TV! Reprodução Instagram - 31.7.2024 Luciana Gimenez posa diante de pôr do sol na Grécia Reprodução Instagram - 31.7.2024 Luciana Gimenez posa na praia de Mykonos Reprodução Instagram - 31.7.2024





Sexo no avião

No início deste mês, Luciana Gimenez surpreendeu o público durante participação no “Surubaum”, programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na atração, ela contou que praticou relações sexuais em um avião.





“Foi no avião e eu tenho certeza que a comissária sabe o que está acontecendo, não fala nada e finge que não viu. Foi ótimo”, afirmou ela, que ainda entregou que fez o ato teria duas vezes: uma no assento e outra no banheiro. “Já teve no assento, caminha, beleza, tem que ficar muda, quieta. E já teve no banheiro, mas é mais complicado porque é menor”, contou.

