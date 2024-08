Reprodução Instagram - 2.8.2024 Fabiana Justus passou por cirurgia na região do pescoço

Fabiana Justus, de 37 anos, celebrou o "sucesso" da cirurgia a qual foi submetida na última quinta-feira (1º). A influenciadora e empresária passou pelo procedimento cirúrgico para retirar um nódulo benigno na paratireoide após ter feito um transplante de medula óssea em março.







"Obrigada Deus, mais uma vez! E obrigada vocês por todas as orações como sempre! Para quem perdeu esse capítulo: eu tinha um nódulo (benigno ) na paratireoide que eu acompanhava há anos", iniciou a filha de Roberto Justus como legenda da postagem em que anunciou o "sucesso" da cirurgia.





Fabiana comentou que o "nódulo" foi influenciado pelas quimioterapias feitas por ela durante o tratamento contra leucemia. "Com todas as quimioterapias que fiz esse ano, o nódulo acabou desregulando meu cálcio e tornou necessária a paratireoidectomia, ou seja, a retirada do nódulo e da glândula que tinha o nódulo", detalhou.





"Graças a Deus, tudo certo! A cirurgia foi ótima! Um problema a menos, ufa! Eu já sabia que um dia teria que tirar, agora foi", finalizou ela. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano. Já em março, passou pelo transplante de medula óssea.

Fabiana Justus discursa junto com o pai, Roberto Justus Reprodução Instagram - 19.5.2024 Fabiana Justus ao lado da família Reprodução Instagram - 19.5.2024 Fabiana Justus abraça a madrasta Ana Paula Siebert Reprodução Instagram - 19.5.2024 Fabiana Justus emociona familiares com aparição surpresa na festa da irmã caçula Reprodução Instagram - 19.5.2024





