As transmissões brasileiras dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 entregaram um momento indelicado entre o narrador do Grupo Globo, o jornalista esportivo Gustavo Villani, e a jogadora de vôlei Ana Patrícia, que representa o país nas competições do esporte.





Na última terça-feira (30), enquanto narrava uma disputa, Gustavo usou o termo "peituda" para se referir a atleta. "Bola da Ana Patrícia! Que espetáculo, você merece. Peituda. Ana Patrícia para o Brasil", disse ele no jogo do Brasil contra a Espanha.





Após a repercussão negativa, ele usou as redes sociais nesta quarta-feira (31) para se retratar. "Desculpe o mau jeito do locutor empolgado, Ana Patrícia! Sabe como é… 'Tamo junto', craque. Sigam arrebentando, você e Duda emocionam o Brasil", escreveu.





Embora tenho sido alvo do termo, Ana Patrícia demonstrou não ter ficado chateada com o jornalista e respondeu ao pedido de desculpas público feito por ele. "Que isso! Foi sensacional. Muito obrigada pela torcida. Vamos", respondeu a jogadora.

