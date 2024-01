Reprodução / Instagram Filha de Roberto Justus revela diagnóstico de leucemia: ‘Preciso lutar’

Fabiana Justus postou um vídeo no Instagram nesta quinta-feira (25), contando que foi diagnosticada com leucemia. Ela explicou que já está internada para a primeira fase do tratamento e por isso sumiu das redes sociais.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais", iniciou.

A filha de Roberto Justus disse que apesar de assustada, está confiante com o tratamento. "Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura", contou.

Para ela, o que mais a tranquilizou foi o fato de ter descoberto a doença no começo. "Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade", comentou Fabiana, que também confessou se sentir dentro de um pesadelo.

Fabiana tem três filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que nasceu em agosto do ano passado. Eles são frutos do casamento da influenciadora com o empresário Bruno D’ancona. "Fui obrigada a desmamar o Luigi, não foi nada fácil", revelou. "Nesse primeiro ciclo de tratamento, eu fico um mês aqui no hospital e depois eu vou poder ir para casa recarregar as energias e vai ser muito importante para mim."





