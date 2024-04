Reprodução/Instagram Fabiana Justus diz que SUS pagou coleta e transporte de medula; entenda

Nesta quarta-feira (24), Fabiana Justus contou aos seguidores que o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi quem custeou a vinda da medula óssea para o Brasil . A influenciadora explicou que o seu doador não é do Brasil.

Pelos Stories do Instagram, a empresária contou que o caso vale para todos que necessitam fazer o mesmo procedimento.





"Todo o trâmite do transplante, da coleta da medula até chegar ao receptor, é feito pelo SUS. Independente de eu estar em um hospital particular, de pagar o tratamento, esse processo do transplante, da medula chegar até você (...) é o SUS. Lá de fora é o SUS que garante, que faz, que organiza. Todos têm esse direito", revelou.

A filha de Roberto Justus afirmou que o doador não precisou vir ao Brasil para o procedimento. "Meu doador doou lá na cidade dele, é tipo uma bolsa, como se fosse de sangue, só que é laranja. Ele faz lá na cidade dele, não precisa vir".

Além disso, Fabiana comentou que o transplante não é considerado uma cirurgia. "Não é, eu recebi por um cateter como eu recebi como uma transfusão de sangue. É uma coisa muito doida, a ciência é revolucionária", disse.

Vale lembrar que Fabiana Justus recebeu o transplante de medula em março. A influenciadora está no processo de cura contra a leucemia.

