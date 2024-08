Reprodução/Instagram Fabiana Justus anuncia nova cirurgia para retirar nódulo

A influenciadora e empresária Fabiana Justus, de 37 anos, será submetida a mais uma cirurgia nesta quinta-feira (1º). Dessa vez, o procedimento cirúrgico será feito para retirar um nódulo localizado na glândula tireoide, que surgiu após o tratamento quimioterápico contra leucemia.





Por meio das redes sociais, na última quarta-feira (31), ela contou aos fãs da cirurgia e agradeceu pelo apoio e pela orações que tem recebido. "Amanhã é o dia da minha cirurgia, agradeço imensamente a todo mundo que vai rezar por mim", iniciou.





"É uma cirurgia simples, pequena, um corte no pescoço e vai tirar um nódulo da paratireoide", acrescentou ela, que definiu as paratireoides como "quatro glândulas que ficam no pescoço, atrás da tireoide, cuja função é controlar os níveis de cálcio no sangue por meio da produção do hormônio paratireoideano ou paratormônio".





Fabiana atribuiu o surgimento do nódulo ao tratamento quimioterápico que fez contra leucemia. "Com os tratamentos de quimioterapia que fiz, desregulou o cálcio e ele [nódulo] não pode ficar lá. Vão sobrar três paratireoides que vão dar conta do recado", finalizou ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.