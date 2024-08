Reproduçao TV Globo Marcos Mion

Marcos Mion, de 45 anos, foi advertido pelo Instagram após ter distorcido dados sobre o salário recebido pelos atletas brasileiros. Na postagem, o apresentador da Rede Globo diz que a média salarial dos competidores é de R$ 2.000, o que é inverídico. Na verdade, os esportistas têm a média de 4.580,59, conforme dados do "Salario.com.br".







Ao acessar a publicação de Mion, internautas são alertados por um aviso do Instagram, que classifica o conteúdo como "parcialmente falso". "Fez uso de informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe", define a rede social sobre este tipo de classificação.





Após ser advertido pela plataforma, o comunicador veio a público admitir o erro e se desculpar por distorcer os dados em relação ao salário dos atletas olímpicos. "Peço desculpas e quero compartilhar o seguinte com vocês: é desafiador precisar quanto um atleta profissional no Brasil consegue de recursos para apoiar a sua carreira, já que enquanto muitos atletas sequer salário recebem", escreveu.





Relembre

A atriz Regina Duarte enfrentou uma polêmica semelhante a de Marcos Mion. Em maio deste ano, a ex-atriz da Rede Globo foi advertida pelo Instagram após publicar uma fake news sobre a atuação do governo Lula durante as fortes chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

