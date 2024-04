Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa reage ao choro de Belo em show após separação

Gracyanne Barbosa afirmou que ficou abalada ao ver o ex-marido Belo chorando no show do Soweto. O grupo se apresentou para celebrar os 30 anos de carreira um dia após o anúncio da separação do casal .

Após admitir que está arrependida do divórcio , a influenciadora fitness respondeu um internauta que reagiu às lágrimas do cantor.





"Fiquei com dó dele chorando", escreveu o seguidor. Na resposta, a famosa concordou: "Eu também".

Na sexta-feira (19), Gracyanne Barbosa resolveu se pronunciar nas redes sociais sobre o fim do casamento com Belo. A influenciadora compartilhou uma declaração afirmando o término, mas sem deixar de acreditar no recomeço do relacionamento que durou 16 anos.

"Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", escreveu ela.

