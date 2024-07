Reprodução/Instagram Yasmin Brunet exibe corpo sarado em fotos de biquíni no Rio

Yasmin Brunet dividiu com os seguidores fotos da passagem pelo Rio de Janeiro e mostrou que conseguiu renovar o bronzeado .

A influenciadora compartilhou registros na praia e exibiu o corpo sarado enquanto curtia a Cidade Maravilhosa.

Com um biquíni preto, a ex-BBB posou deitada na areia e deixou o shape em evidência. "Selvagem no coração", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Uma sereia em seu habitat natural", disse uma; "Espero que você esteja cuidando das costas porque carregar toda a beleza do mundo não deve ser fácil", brincou outra; "Musa maravilhosa", disparou uma terceira.

Yasmin Brunet exibiu o corpo sarado enquanto curtia a Cidade Maravilhosa Reprodução/Instagram Com um biquíni preto, a ex-BBB posou deitada na areia e deixou o shape em evidência Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp