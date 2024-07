Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa cobra caro por vídeo em plataforma de conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa aparece não agradar o público que assinou o seu perfil na plataforma de conteúdo adulto . A musa fitness está cobrando caro tanto na assinatura quanto nos vídeos.

A influenciadora pede R$ 300 para quem quiser ter acesso a um vídeo picante publicado por ela.

Mesmo cobrando R$69,90 pela assinatura, as postagens de Gracyanne são similares ao conteúdo publicado no perfil do Instagram, como foto com lingerie.

O valor é considerado bem acima da média dos cobrados pelas criadoras de conteúdo adulto. Quando a ex-esposa de Belo anunciou o perfil, ela garantiu posts inéditos.

"Vocês me mandavam mensagem pedindo, mas eu tinha muita dúvida se queria ou não. Vocês não vão se arrepender de ter esperado esse tempo todo. Já tem um pouquinho lá e essa semana eu vou lançar coisas ainda mais calientes", afirmou ela.

