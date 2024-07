Reprodução Marcos Mion ao lado de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro

O apresentador Marcos Mion se envolveu em uma polêmica nesta semana, após criticar o investimento do governo nos esportes olímpicos. No vídeo publicado no Instagram, o apresentador da Globo utiliza dados incorretos sobre a remuneração dos atletas de alto rendimento. A situação motivou internautas resgatarem uma foto do apresentador com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



O que aconteceu?

Através da rede social, Marcos Mion publicou um vídeo em que reage aos pedidos de desculpas de alguns atletas que não conquistaram as melhores colocações nos Jogos de Paris.

"Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor. Cabeça erguida!", começou ele.

"Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte, não vocês", apontou.

Na sequência, Marcos Mion utilizou dados não confiáveis sobre a remuneração dos atletas de alto rendimento. "A média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$ 2.000 por mês, no site salario.com. Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso, para mim, é surreal, mostra o tamanho do coração do povo brasileiro. Mostra que a gente tem muita garra", argumentou.

Na declaração, Marcos Mion citou Isaquias Queiroz, da canoagem, e Rayssa Leal, do skate, como potências nacionais. "Numa época onde a seleção de futebol não se classifica e o basquete com investimento apertado do governo, camisa lisa de patrocínio, vivendo uma realidade triste, a ponto do presidente da CBB [Confederação Brasileira de Basquete] colocar grana pessoal dele para ajudar... Não é o caso de repensar?", refletiu.

"Imagina a vida de atleta olímpico da forma que o Brasil enxerga eles hoje em dia? Imagina! Atletas, quem tem que pedir desculpas é o governo, não vocês. Cabeça erguida, vocês são potências, heróis", finalizou ele.

O vídeo foi criticado nas redes sociais

A declaração de Marcos Mion dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns internautas resgataram o encontro do apresentador com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na época do antigo governo.

"Lembrando que o Governo Bolsonaro extinguiu o Ministério do Esporte e ainda teve corte de investimento para os atletas... Esquecimento seletivo hein", criticou um seguidor.

"Não me lembro de ver você nas redes se posicionando contra a extinção do Ministério do Esporte. Por que será? Pergunta retórica...", comentou outra. "Pera aí, de que governo você tá falando?", acrescentou uma terceira.

"Corta para ele sendo bolsominion e o candidato dele acabando com o ministério do esporte ah faça me o favor", apontou outra.



Acho que depois dessa foto podemos perder nosso tempo com algo mais produtivo do que a opinião do mion, né? pic.twitter.com/pY8Y5wWCr8 — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) July 31, 2024

Vale ressaltar que, atualmente, atletas de destaque recebem os maiores valores do bolsa-atleta. Com o reajuste, os valores variam de R$ 3.437 a R$ 16.629, sendo o último destinado a atletas que ocupam até o 3º lugar nas competições.

Marcos Mion e Bolsonaro se encontram para lei em prol do autismo Reprodução Marcos Mion e Bolsonaro se encontram para lei em prol do autismo Reprodução Marcos Mion e Bolsonaro se encontram para lei em prol do autismo Reprodução Marcos Mion e Bolsonaro se encontram para lei em prol do autismo Reprodução