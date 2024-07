Reprodução YouTube Dona Ruth com Maiara e Maraisa

Após João Gomes, irmão de Marília Mendonça, polemizar sobre a ausência de Maiara e Maraisa no show em tributo a cantora, que ocorrerá no próximo dia 5 de outubro, chegou a vez de Dona Ruth se posicionar contra elas. Fãs das artistas notaram que, na última terça-feira (30), a mãe de Marília Mendonça deixou de seguir as gêmeas no Instagram.



Além disso, Dona Ruth fez uma postagem enigmática, considerada por internautas como uma indireta à Maiara e Maraisa. “São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos que conhecemos com quem realmente podemos contar”, diz a postagem republicada por ela nos stories do Instagram.



Por que dupla não vai ao show?

Segundo o portal “Leo Dias”, as irmãs gêmeas não irão ao show por questões emocionais. Acontece que elas eram muito próximas de Marília e, inclusive, se apresentariam com ela no mesmo palco. A apresentação do trio, no entanto, foi cancelada após a fatídica morte de Mendonça em 2021.



Outros cantores que não tiveram a presença confirmada, mas que eram próximos da homenageada, são Hugo e Guilherme . Após críticas por não irem ao show de tributo a Marília, eles vieram a público se manifestar e explicar o motivo de não se apresentarem.

