Silvio Santos, que estaria internado desde a noite de ter noite de terça-feira (16), no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, após ser diagnosticado com H1N1, apresentou melhora em seu quadro de saúde e deve receber alta até entre esta quinta-feira (18) e sexta-feira (19), segundo informações do jornal Folha de S. Paulo.

O hospital, procurado pelo iG Gente, diz não ter informações, enquanto a assessoria do SBT nega a internação do apresentador de 93 anos, e afirma que ele está bem de saúde.

Fontes ligadas ao apresentador, segundo a Folha, afirmam que o dono do SBT está em observação pela equipe médica do Albert Einstein enquanto aguarda resultado de uma série de exames.

Silvio Santos faz rara aparição e ganha parabéns na porta de casa

Uma das últimas aparições públicas de Silvio Santos aconteceu em dezembro de 2023, na data em que o ex-apresentador completou 93 anos.

Na ocasião, o veterano da televisão brasileira foi surpreendido e agraciado com uma pequena comemoração na porta da residência em São Paulo.

Afastado da TV desde 2022, Senor Abravanel, seu nome de batismo, apareceu diferente de como o público estava acostumado. Longe dos holofotes, ele deixou a cor grisalha dominar os fios do cabelo.

