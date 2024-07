Reprodução A ex-jogadora de vôlei trablhará nas duas emissoras ao mesmo tempo

A ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Márcia Fu foi encontrada desacordada em sua casa nesta segunda-feira (29) pelo seu assessor de imprensa. De acordo com as informações do jornal Tá na Hora, do SBT, a finalista d'A Fazenda teria tido uma crise de hérnia de disco devido aos problemas de coluna e desmaiou com as fortes dores.



A ex-atleta de 55 anos foi socorrida às pressas e levada ao hospital, onde seguirá internada, medicada e recebendo os devidos cuidados médicos. É esperado que, nas próximas horas, ela passe por uma infiltração na coluna como parte do tratamento.

A assessoria de Márcia publicou uma nota à imprensa, e afirma que ela está estável e sendo submetida a um procedimento para tratar a crise e melhorar seu quadro clínico.

Leia o comunicado na íntegra

“A Assessoria de Imprensa de Márcia Fu informa que, na manhã desta segunda-feira (29), a apresentadora sofreu uma complicação na coluna devido a três hérnias de disco, um problema que surgiu recentemente. Por conta da intensidade da dor, ela foi encaminhada ao hospital onde recebeu cuidados médicos especializados.

Atualmente, ela se encontra estável e será submetida a um procedimento para tratar a crise e melhorar seu quadro clínico. A equipe médica está monitorando sua condição e providenciando o tratamento adequado para sua recuperação.

Agradecemos imensamente as mensagens de apoio e carinho recebidas. Em breve, forneceremos mais informações sobre seu estado de saúde.”

