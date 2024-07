Mayra Dugaich Ney Matogrosso

No último domingo (28), o renomado cantor Ney Matogrosso, de 82 anos, faria um show no Festival de Inverno , em Penedo, no Rio de Janeiro. A apresentação, no entanto, foi cancelada em virtude de problemas de saúde do artista.



Por meio das redes sociais, o perfil do Sesc Rio anunciou o cancelamento. “Por questões de saúde, Ney Matogrosso precisou cancelar o show de hoje em Penedo”, dizia o comunicado, que não detalhou quais problemas de saúde o músico havia tido.



Para suprir a ausência de Ney, outra artista foi selecionada. Trata-se de Adriana Calcanhoto, escalada na programação com a baixa de Matogrosso. O show feito por ela ocorreu no campo do distrito e começou às 21h.



Clipe para ajudar Rio Grande do Sul

Após a devastação causada no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas e enchentes, alguns cantores fizeram um clipe em prol aos vitimados. Ney Matogrosso é um destes cantores. Cada vez que a música, “Direito de Viver”, for ouvida em tocadores digitais, a renda será destinada ao RS.

