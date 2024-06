Mayra Dugaich Aos 82 anos, Ney Matogrosso afirma não temer a morte

Na última quarta-feira (5), o cantor Ney Matogrosso esteve no evento Rio2C e refletiu sobre vida e morte, além de comentar sobre as expectativas para o futuro.

“Me perguntam sobre a morte, e eu olho com naturalidade. Procuro estar tranquilo, sem tremer de medo. A única certeza que a gente tem aqui é a morte. Não temos outra certeza na vida além dessa. Então, procuro estar tranquilo diante dessa ideia. Espero chegar lá na hora tranquilo. Não tenho medo, porque também não há o que temer”, afirmou.

“Vou indo até onde vou chegar, não sei. Não é uma preocupação para mim “, comentou sobre o futuro.

Ney Matogrosso vai ganhar uma cinebiografia com direção de Esmir Filho, Homem com H, que estreia ainda em 2024.

“Quando cheguei com o exame de HIV para mostrar ao meu parceiro, me emocionei. Eu disse: ‘Olha, meu exame deu negativo.’ Ele me perguntou: ‘Mas por que eu?’ E eu respondi: ‘Eu não fiz nada diferente de todo mundo. Não tem explicação para isso.’ Ver essa cena sendo reproduzida de forma tão verdadeira me fez chorar. As lágrimas simplesmente saltaram dos meus olhos. Foi uma situação muito intensa”, revelou.