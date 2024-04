Felipe Paes Ney Matogrosso anuncia o maior show da carreira

Na noite desta quinta-feira (25), Ney Matogrosso esteve no Love Cabaré, no Centro de São Paulo, para anunciar uma novidade inédita em sua carreira. O cantor subiu ao palco apenas para dizer que, pela primeira vez, fará um show em um estádio de futebol.



O local escolhido foi o Allianz Parque, e a apresentação será realizada em 10 de agosto. O espetáculo será uma nova versão de seu show Bloco na Rua, que promete recursos tecnológicos, visuais e cenográficos. Os ingressos custarão entre R$ 100 e R$ 350. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (26), às 14h, na plataforma Eventim.

Durante a noite no Love Cabaret, a mestre de cerimônias, Indra Haretrava, recebeu Ney Matogrosso cantando ao vivo seus maiores sucessos, como Sangue Latino e Balada do Louco, além de citar o filme "A história da eternidade", uma obra-prima do cinema nacional que tem em sua trilha sonora a música Fala.



