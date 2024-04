Reprodução TV Globo e Instagram - 30.4.2024 Priscila Fantin interpretou Serena em 'Alma Gêmea'

Clássico do horário das seis, “Alma Gêmea” retornou às telinhas da Globo na última segunda-feira (29) e trouxe Priscila Fantin de volta aos holofotes. É a atriz quem deu vida à Serena, mocinha guerreira que protagoniza a trama e se consagrou na história da teledramaturgia brasileira; relembre a carreira dela!





Novelas

A estreia dela na TV foi com a extinta “Malhação” , no ano de 1999. Fantin ficou na faixa até 2001. Depois da experiência inicial, alçou voos maiores em narrativas que marcaram gerações.



Antes de 2005, quando estrelou “Alma Gêmea”, a artista já havia trabalhado com Walcyr Carrasco . Ela foi a vilã Olga, de “Chocolate com Pimenta”, outro clássico do autor. Seus intervalos entre uma obra e outra costumavam ser razoáveis, já que gostava de se dedicar ao teatro.



“Esperança” (2003), “Sete Pecados” (2008), “Tempos Modernos” (2010), “Boogie Oogie” (2015) e “Êta Mundo Bom” (2016) foram outros folhetins em que ela participou. No currículo, coleciona atuações também em filmes e séries.





Saúde mental

Com uma vasta trajetória, Priscila já fez uma pausa na carreira e, inclusive, deixou o Brasil há 8 anos. A artista revelou que se mudou para Paris com o intuito de tratar as crises de ansiedade e a síndrome do pânico sem a pressão midiática.



“Comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador. Tinha medo do mundo. Parei para pensar e comecei a ter esses sintomas. Estava achando tudo estranho e falei: 'Vou sair de onde me conhecem para ver se é isso”, explicou, em entrevista ao podcast “Desculpa Alguma Coisa”, do YouTube.



“Estava muito pessimista com a vida, tentando entender tudo. Por que estamos aqui nesse mundo? Qual a função de cada um? Eu tinha esses questionamentos. Falando com minha mãe um dia, decidi voltar", acrescentou durante a entrevista.





Dançarina e empreendedora

Multifacetada, Fantin se arriscou em duas áreas bem diferentes das artes cênicas: o empreendedorismo e a dança. Em relação aos negócios empresariais, ela lançou com o marido uma marca “Fünf”, que preza por roupas estilosas, confortáveis e sem gênero definido .



Já sobre a dança, Priscila participou do “Dança dos Famosos” (2023), quadro do dominical “Domingão com Huck”. A atriz caiu nas graças do público e também dos jurados. Não à toa levou o título de campeã da temporada .



A participação dela na competição televisiva era vista como o primeiro passo do retorno dela às novelas. No entanto, a atriz ainda não emplacou nenhuma personagem em alguma faixa da Rede Globo .



No teatro, ela estava em cartaz com a peça “Precisamos Falar de Amor” , que terminou no último sábado (27). Por meio das redes sociais, ela ainda compartilha a rotina diária, os compromissos artísticos e a jornada como palestrante.

