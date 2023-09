Reprodução/ Globo Lucy Ramos, como Lívia, em "Amor Perfeito"

Após quatro anos longe das novelas, Lucy Ramos voltou às telinhas com a personagem Lívia, em "Amor Perfeito", que chega ao fim nesta sexta-feira (22). Emocionada e feliz, a atriz celebrou o papel na novela das seis, deu detalhes dos bastidores e ainda refletiu pontos que têm em comum com a personagem, como o de não ter filhos biológicos.

Lívia sofreu diversas questões femininas durante a trama. Ela inicia o folhetim de época casada com o Delegado Albuquerque (Beto Militan) e com um segredo: o filho Tobias (Davi Queiroz) era adotado. Ao decorrer da trama, a personagem de Lucy tem que lidar com a descoberta da adoção por parte da criança e com as agressões morais e físicas do marido. A dona de casa ainda passa por uma gravidez psicológica e a descoberta de um novo amor.



"Ela traz muitas questões femininas, sensíveis e doídas. Então, eu quis fazer tudo com muita delicadeza, escutei muitas mães, muitas mulheres", comenta Lucy, em conversa ao iG Gente. Em seguida, ela afirmou que entende a pressão que Lívia sofre na novela: "Eu sou uma mulher que, também, de uma certa maneira, passa por essa cobrança de ter filho ou de não ter filho na sociedade". A atriz já declarou que não planeja ter filhos com o marido Thiago Luciano, com quem é casada há 16 anos.



Festas intermináveis



Lucy Ramos afirma que o elenco se dá muito bem e que costuma se reunir para fazer festas com frequência: "A gente se reúne, faz uma vaquinha, e todo mundo se junta e vai para uma festa. A gente vai para quiosques da praia, etc. Ainda mais, nessa reta final... São festas intermináveis. Uma hora uma festa aqui, outra hora a festa ali, o tempo inteiro".

Assim, ela conta que fez muitos amigos na novela, como os atores Juliana Alves, Bukassa Kabengele e Isabel Fillardis. "Foram as pessoas que eu mais troquei, a gente falava muito da vida, dos personagens", relata.



Representatividade



A atriz ainda comenta sobre a representatividade no elenco e na equipe da novela: "Temos um elenco 50% preto [...] É uma alegria andar pela Rede Globo e ver tantos nossos por ali circulando. Na novela 'Amor Perfeito' tinha gente preta linda maravilhosa em todos os lugares, era diretora, a assistente de direção, tinha pretinhos por todos os lados. Isso que foi muito bacana... não só na frente da na tela.

Por fim, a atriz celebra: "Fico muito feliz de fazer parte disso [...] Tivemos muito afeto e acolhimento".



