Affair de Bruna Marquezine, o ator e influenciador João Guilherme Ávila, de 22 anos, surpreendeu o público no último sábado (27), quando revelou que tem o desejo de ser "pai jovem". O artista detalhou a vontade de ter um filho ainda na juventude durante participação no programa "Sabadou com Virginia", apresentado pela cunhada dele no SBT.







"Eu morro de vontade de ter filho. Juro! Eu sempre quis ser pai jovem. Até porque eu amo criança, amo cuidar e poder educar alguém, eu acho isso muito valioso. Claro que é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto", afirmou ele, que é filho do sertanejo Leonardo e irmão de Zé Felipe.





"Eu nunca iria querer ter um filho com alguém que não fosse a mulher que eu queria que estivesse do meu lado para criar esses filhos. Alguém que eu confiasse, que essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho, sabe? Seja então uma mulher que eu acho muito educada, que compartilhe valores parecidos", acrescentou ele, que recentemente fez uma viagem romântica com a atriz Bruna Marquezine no Japão.





Sem cravar uma data específica para ter o primeiro filho, João Guilherme argumentou que será pai quando a parceira quiser. "Acho que a partir do momento que a pessoa que eu amo quiser, estiver pronta para isso, até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças, eu estou pronto", concluiu.

