Reprodução Site IMDB O ator Robert Downey Jr como Homem de Ferro

Após ter vivenciado o personagem Homem de Ferro nos filmes da Marvel, o ator Robert Downey Jr., de 59 anos, voltará ao UCM (Universo Cinematográfico Marvel). No entanto, o arista não interpretará Tony Stark. Agora, ele assume o papel de Doutor Destino.





O anúncio foi feito durante um painel da "San Diego Comic-Con 2024", evento que ocorre entre os dias 25 e 28 deste mês. Doutor Destino, ao contrário do herói Stark, será um dos grandes vilões dos próximos longa-metragens da franquia "Vingadores".





Os filmes em que Robert Downey Jr. interpretará o vilão, "Vingadores Doomsday" e "Vingadores: Guerras Secretas", estão previstos, respectivamente, para maio de 2026 e maio de 2027.A direção das obras ficará sob a responsabilidade de Joe e Anthony Russo, diretores de "Guerra Infinita" e "Ultimato" .





Relembre

Em "Vingadores: Ultimato", lançado nas telonas em 2019, Tony Stark, personagem interpretado por Robert Downey Jr., morreu após derrotar o vilão Thanos com a manopla que contava com as Joias do Infinito. Após o longa, ele foi citado em outras produções do UCM, mas não reapareceu.

