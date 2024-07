Reprodução TV Globo e X, antigo Twitter Bailarino de Lady Gaga leva tombo durante abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 segue movimentando as redes sociais. Além do retorno de Céline Dion aos palcos, o evento foi marcado pela apresentação de Lady Gaga. Isso porque um dos bailarinos da artista levou um tombo durante o show, que ocorreu na última sexta-feira (26).





Na ocasião, o dançarino se desequilibrou e escorregou dentro do barco às margens do rio Sena. O bailarino não chegou a cair na água, mas o momento foi repercutido pelos espectadores que acompanhavam a apresentação de Gaga.





"O bailarino da Lady Gaga levou um tombão coitado", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Eu vi um bailarino caindo na escada no show da Lady Gaga", debochou outro. "Nem vou rir, porque isso poderia acontecer comigo", ironizou uma terceira. "Pelo menos não caiu no rio", ponderou ainda um quarto usuário da rede social de Elon Musk.



Confira o momento:

O dançarino da Lady Gaga quase indo de arrasta e disfarçando no final. 😂 pic.twitter.com/F7kAmTjpMR — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 26, 2024





Lady Gaga agradece convite para abertura dos Jogos Olímpicos

Por meio do X, a cantora veio a público agradecer por ter sido uma das artistas convidadas para a abertura do evento. "Também me sinto honrada por ter sido convidada pelo comitê organizador das Olimpíadas para cantar uma canção francesa tão especial, uma canção para homenagear o povo francês e sua tremenda história de arte, música e teatro", declarou.

