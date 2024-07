Marcelo de Assis Zezé Di Camargo revela algo que o surpreendeu com o irmão Luciano

O cantor Zezé Di Camargo revelou que algo o surpreendeu – e muito – sobre seu irmão e eterno companheiro de palco, Luciano .

Durante uma entrevista ao jornalista André Piunti no YouTube , o sertanejo de 61 anos disse que estava planejando uma turnê especial de 30 anos da dupla quando foi surpreendido com a informação de que Luciano queria seguir uma carreira solo no gênero gospel.

“Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração os 30 anos da dupla, mas alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda” , disse Zezé Di Camargo .

Ainda na entrevista, Zezé explicou que algo chamou a atenção nessa história toda e resolver seguir os mesmos passos do irmão : “Liguei o pisca-alerta e pensei: “Também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã”, disse o cantor.

E continuou: “Vai que meu irmão vire um evangélico superfiel, que queira só cantar música evangélica. Eu tenho que estar preparado para não ficar desavisado. Assim nasceu o ‘Rústico’, um caminho sem volta. Precisei me precaver”.

Ainda sobre sua relação com Luciano, Zezé Di Camargo disse que tudo está bem entre eles: “A minha relação de irmão com Luciano é intocável. Não tem ninguém que vai interferir nisso. Mas chega uma hora que você tem que olhar para novos horizontes”, concluiu.

Zezé Di Camargo vs Gusttavo Lima: regravações negadas. Entenda o motivo

Um dos maiores nomes do sertanejo, Zezé Di Camargo , recentemente abordou a questão da regravação de suas músicas pelo também renomado cantor Gusttavo Lima . Em entrevista ao jornalista André Piunti , Zezé explicou sua perspectiva sobre o assunto.

Gusttavo Lima escolheu regravar dois grandes sucessos da dupla sertaneja: “Será Que Foi Saudade” e “Diz Pro Meu Olhar”. No entanto, Zezé revelou que o processo não foi tão simples quanto parece. Ele afirmou que Gusttavo gravou essas músicas sem obter a devida autorização.

Para Zezé , quando um artista regrava uma música, ele assume a “paternidade” dela. Isso significa que, a partir desse momento, a música passa a ser associada principalmente ao intérprete atual. Zezé comparou essa situação a outros casos em que artistas regravaram suas composições.

Quando a gravadora de Gusttavo Lima solicitou a autorização para regravar as músicas, Zezé recusou. Ele explicou que essas canções estão em seu radar para uma eventual releitura, com o objetivo de atualizá-las e trazê-las para o contexto atual. Zezé também considerou o público-alvo: fãs mais jovens podem não associar essas músicas diretamente a ele.

O veterano do sertanejo enfatizou que considera um “desrespeito muito grande” quando suas músicas são regravadas sem autorização. Por outro lado, quando alguém pede permissão e ele nega, é porque está protegendo sua carreira e sua matéria-prima.