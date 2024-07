Reprodução/Youtube Zilu Godoi reage à fala de que Wanessa está 'vulnerável a sofrer agressão de Dado Dolabella'

Zilu Camargo não poupou comentários ao ser questionada sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella, que foi acusado de agredir mulheres. No podcast 'Café com Respostas', a mãe da cantora conversou com uma delegada.

"O Dado Dolabella foi condenado por agredir mulheres. Como fica o seu coração, o seu sentimento de mãe e de mulher, imaginar que sua filha possa estar vulnerável a essa relação ou pode sofrer um tipo de agressão?", questionou a profissional no programa desta segunda-feira (8).

Após respirar fundo, a ex-esposa de Zezé Di Camargo respondeu: "Falar de filho é tão difícil, porque a gente cria com tanto amor, com tanta preocupação, com tanta dedicação, e quando eles crescem, eles ficam independentes, e aí eles têm escolha. Tenho três filhos, e sempre os ensinei, religião, fé, mostrando o que é a família. Dentro de casa não existia isso, existia muito amor. Casal discute, uma coisa outra, é o máximo que eles viam".

Emocionada, ela completou: "E sempre quis o que meus filhos quisessem o que vivi como exemplo. Eu sempre disse: por esse caminho você vai vencer. Se você escolher outro, vai dar tudo errado, e eu não tenho o que fazer. E hoje ela tem a escolha dela, e eu só posso torcer para que isso nunca aconteça. Porque, como mãe, não é fácil. Rezo todos os dias para que a minha filha seja feliz", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp