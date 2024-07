Reprodução Instagram Beyoncé

A cantora e compositora Beyoncé, de 42 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (26) para mostrar alguns dos atletas estadunidenses que irão competir nas Olímpiadas de Paris 2024. "Queremos dar às boas-vindas aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em nome do time americano", diz a artista.





Em um clipe especial para o evento, Beyoncé destacou a dedicação dos esportistas e pediu para que os americanos torcessem por eles. "Essas esperanças e sonhos, essas superestrelas que nos representam. As pessoas desta nação grande, ousada, bonita e complicada. Todos torcendo juntos por eles", defendeu.





O velocista Noah Lyles e a ginasta Simone Biles foram alguns dos atletas que interagiram com a artista. Além deles, Beyoncé também virou 'madrinha' de Sha’Carri Richardson Caeleb Dressel e Katie Ledecky.





No vídeo, a musicista aparece cantando um de seus mais novos hits, a canção "Ya ya", presente em "Cowboy Carter". O novo projeto de Beyoncé apostou no country e chegou aos tocadores digitais em março deste ano, quando ela retomou a carreira como cantora.

Assista:





