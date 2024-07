Laís Seguin Zezé Di Camargo diz que ficou surpreso com projeto solo de Luciano

Até o final deste ano, Zezé Di Camargo tem 112 shows agendados, dos quais 60 fazem parte do novo projeto solo, intitulado “Rústico” . Este projeto marca uma nova fase na carreira do cantor, que agora se apresenta sozinho no palco.

Em novembro de 2024, ele também embarcará em um navio, que desta vez leva apenas seu nome, diferentemente das edições anteriores que incluíam o nome de Luciano .

Em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, Zezé revelou que começou a pensar em projetos paralelos à dupla após descobrir, por meio de terceiros, que seu irmão estava trabalhando em um álbum solo de música gospel.

“Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração aos 30 anos da dupla, mas aí alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda…”, começou ele.

E continuou: “Liguei o pisca alerta e pensei: ‘também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã’. Vai que meu irmão vire um evangélico super fiel, que queira só cantar música evangélica…”

“Eu tenho que estar preparado para não ficar desavisado. Assim nasceu o ‘Rústico’, um caminho sem volta. Precisei me precaver” , concluiu Zezé Di Camargo.

No entanto, a relação entre os irmãos continua sólida no âmbito pessoal. “A minha relação de irmão com Luciano é intocável. Não tem ninguém que vai interferir nisso. Mas chega uma hora que você tem que olhar para novos horizontes” , afirmou Zezé.

Ele também destacou que, apesar dos novos projetos, a dupla Zezé Di Camargo & Luciano tem 50 shows agendados até o final de 2024, garantindo a continuidade do trabalho conjunto.

Vida pessoal de Zezé Di Camargo

Além dos desafios profissionais, Zezé também lida com questões pessoais. Sua noiva, Graciele Lacerda , está grávida, após uma longa jornada contra a infertilidade.

“Queremos compartilhar com vocês uma benção incrível que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, finalmente chegou o momento certo para uma nova vida florescer” , declarou Zezé.

Graciele, que vinha passando por tratamento para engravidar há quatro anos, também compartilhou sua alegria. “Estou grávida. Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo Dele é perfeito” , escreveu ela.

Este será o primeiro filho de Graciele, enquanto Zezé Di Camargo já é pai de três filhos: Wanessa , Camila e Igor , frutos de seu casamento anterior com Zilu .