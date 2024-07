Reprodução Instagram Izabela Cunha e Luan Santana

Izabela Cunha virou assunto nas redes sociais. O motivo? Internautas notaram que a modelo manteve as fotos com o ex-namorado em perfis oficiais, como o do Instagram. Izabela e Luan Santana terminaram em maio de 2023. O cantor reatou com Jade Magalhães e espera um filho com a influenciadora.



Parte da base de fãs do sertanejo criticou Izabela em uma postagem feita em dezembro de 2022, que contém fotos do ex-casal. Outro, no entanto, saíram em defesa da modelo, alegando que talvez ela nem tenha se lembrado de apagar a postagem.



“Mulher, supera pelo amor. Ele já vai casar. Apaga que está feio”, sugeriu uma usuária do Instagram. “Apaga, as chances de vocês voltarem são nulas”, completou outra. “Memórias são memórias, ela não deve apagar”, contrariou uma terceira. “É o Luan Santana, difícil apagar uma foto com ele”, brincou uma quarta. “Às vezes, ela só esqueceu de excluir, gente”, finalizou uma quinta.



As críticas direcionadas à Izabela Cunha começaram após o anúncio de que Luan seria pai pela primeira vez. O cantor contou, nesta segunda-feira (22), por meio das redes sociais, que ele e Jade Magalhães estão esperando um bebê.

