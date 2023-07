Reprodução/Instagram Izabela Cunha quebra silêncio sobre relacionamento com Luan Santana

Izabela Cunha finalmente se pronunciou sobre o relacionamento com Luan Santana. A influenciadora confirmou o fim do namoro com o cantor.

Uma seguidora pediu por um pronunciamento dos dois sobre a relação, já que os fãs ficaram perdidos sem uma confirmação.





"Sacanagem Iza, o que você e o Luan estão fazendo com a gente fãs. Nunca fama sobre a relação de vocês, se estão solteiros ou não. Nós fãs estamos assim", desabafou a internauta adicionando emojis de palhaço.

Iza, foi sincera e direta: "Oi, Maria! Não estamos mais juntos... Foi o melhor para os dois! Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós", disse.

