Reprodução Instagram - 23.7.2024 Luan Santana e Jade Magalhães anunciam primeira gravidez

Pai de primeira viagem, o cantor sertanejo Luan Santana, de 33 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (24) para se pronunciar sobre a primeira experiência com a paternidade. Ele e a companheira, Jade Magalhães, anunciaram a gravidez na segunda-feira (22).



“Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Está sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei”, iniciou.



“Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor para vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai”, acrescentou o cantor, dono de hits no gênero sertanejo.



Luan ainda avaliou o atual momento que vivência como uma “doideira”. O músico ainda agradeceu a base de fãs, conhecida como “Luanetes”, pelo apoio que deram a ele na primeira experiência dele na paternidade.



“Que doideira. Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê”, finalizou. Jade e Luan já tinham tido um namoro de idas e vindas. Após 4 anos separado, casal se reconciliou em fevereiro deste ano.

