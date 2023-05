Reprodução Luan Santana e Izabela Cunha terminam noivado após 2 anos de romance

O cantor sertanejo Luan Santana e a modelo Izabela Cunha romperam o noivado. O casal se relacionava há 2 anos e a intenção de matrimônio havia sido anunciada em 2022, durante um evento do cantor. Fontes ligadas ao iG Gente confirmaram o fim do relacionamento do sertanejo com a modelo.



A decisão do término teria acontecido na última quinta-feira (25), de acordo com o colunista do Metrópoles Leo Dias que antecipou o anúncio oficial. Luan e Izabela estavam noivos há quase um ano e tinham planos de seguir o matrimônio e aumentar a família.

O sertanejo oficializou o namoro com Izabela em 2021, pouco mais de um ano após ter rompido o noivado com Jade Magalhães, com quem havia passado 12 anos se relacionando.

“Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos que queremos ter. A gente quer pelo menos cinco", comentou o sertanejo na época, durante participação no Domingo Espetacular.