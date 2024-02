Reprodução / Instagram Ex de Luan Santana faz pedido: ‘Transmitam amor’

A ex-noiva de Luan Santana, Izabela Cunha, se pronunciou nos Stories do Instagram após receber comentários maldosos nas redes sociais. A influenciadora ressaltou a importância do amor e do respeito com todos.

“Não queria comentar mas senti que devo! Sempre fiquei em silêncio mas pela última vez quero apenas dizer que fui criada com amor e muita educação, então pra mim não é normal ataques de ódio gratuito. Hoje venho aqui pedir o melhor de vocês que lerem essa mensagem”, começou Izabela.

Ela continuou, pedindo para que os seguidores transmitam amor, luz e paz. “Eu acredito que o respeito é a base de tudo na vida! E eu respeito todos! Respeito o Luan, que convivi por quase 3 anos e tivemos muitos momentos felizes! Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem, e continuo respeitando e desejando que sejam felizes, que eu seja feliz e que vocês sejam felizes”, afirmou.

“Talvez um dia a internet possa voltar a ser um ambiente mais saudável em que todo mundo só espalhe amor para o outro. Empatia eu sempre tive de sobra, e que vocês pratiquem isso também!! Deus ilumine todos vocês”, finalizou o comunicado.

