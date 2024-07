Reprodução Instagram - 23.7.2024 Luan Santana e Jade Magalhães anunciam primeira gravidez

O cantor e compositor sertanejo Luan Santana, de 33 anos, será pai pela primeira vez. Ele e a companheira, a influenciadora Jade Magalhães, usaram as redes sociais na última segunda-feira (22) para anunciar a novidade com um ensaio de fotos.







Nos registros, Luan aparecia com as mãos na barriga de Jade. Após a repercussão das fotos entre a base de fãs do casal, a assessoria de imprensa do cantor confirmou que ele e Jade estavam à espera do primeiro bebê por meio de um comunicado oficial.





"O nome dele significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção, cura e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", contava o comunicado.





Jade e Luan Santana reataram o namoro em fevereiro deste ano. Eles já tinham tido outro relacionamento anterior de idas e vindas. O último término da relação havia ocorrido há quatro anos. Antes de se reconciliar com Jade, Luan se relacionou com Izabela Cunha e também vivenciou um affair com a ex-BBB Yasmin Brunet.

As idas e vindas de Luan Santana e Jade Magalhães Reprodução/X - 27.02.2024 O cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães se conheceram em um show, no ano de 2008. Antes mesmo de o artista virar um dos maiores nomes da música brasileira, o casal já estava apaixonado. Reprodução/X - 27.02.2024 O artista costumava chamar meninas para o palco, com direito a uma dança. Em uma das ocasiões, Jade foi a escolhida e, a partir disso, eles se conheceram e começaram a se relacionar. No entanto, apenas confirmaram a relação à imprensa em 2012. Reprodução/X - 27.02.2024 Após 1 ano de união, o casal se separou pela primeira vez. O motivo foi o conflito de agendas entre eles, já que Luan possuía uma agenda lotada de shows ao redor do Brasil. “Tenho uma vida cheia de compromissos e a distância foi esfriando a relação aos poucos. Tentei fazer que fosse para sempre”, revelou o artista, em 2013. Reprodução/X - 27.02.2024 Já em 2015, Luan e Jade reataram a relação no mês de outubro. Mas o romance não engatou mais uma vez: em março de 2016, anunciaram a segunda separação. Naquele mesmo ano, voltaram e permaneceram como um casal até 2019, quando o músico a pediu em casamento, em uma viagem para Portugal. Reprodução/X - 27.02.2024 Com a pandemia do Coronavírus, em 2020, Luan Santana e Jade Magalhães decidiram morar juntos, o que foi apontado como a causa do término dos dois em outubro daquele mesmo ano. Reprodução/X - 27.02.2024 Já em novembro de 2021, o cantor superou o relacionamento e assumiu estar com a modelo Izabela Cunha. Os dois ficaram noivos em julho de 2022, mas terminaram em maio de 2023. Após essa relação, o cantor viveu alguns affairs, porém nenhum foi para frente. Em fevereiro de 2024, o cantor foi visto no México, assim como Jade Magalhães. Os fãs do ex-casal teorizaram uma suposta volta no relacionamento e foram supreendidos nesta terça (27) com uma foto dos dois desembarcando de mãos dadas no Aeroporto de Guarulhos. Em seguida, Luan Santana assumiu o namoro mais uma vez. Reprodução/X - 27.02.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp