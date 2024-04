(Instagram/@luansantana - 30.04.2024) Luan Santana e Jade Magalhães

O cantor sertanejo Luan Santana demostrou todo o seu amor à namorada, Jade Magalhães, nesta terça-feira (30). O sertanejo fez uma homenagem à influencer, que está completando 30 anos. Luan e Jade reataram o namoro em fevereiro de 2024, após quatro anos separados. Eles haviam rompido em 2020, após 12 anos de namoro.



Na publicação, Luan escreve: "O mês de abril de 94 foi um mês gelado. Nevascas históricas atingiram o sul do Brasil contrariando a fama de 'país tropical' e danificando plantações de café no sul. Mas, enquanto todo mundo tremia o queixo do lado de fora, numa maternidade em Maringá no Paraná, o calor era contagiante. Nascia o amor da minha vida."

O cantor continua: "Hoje, eu desconfio que naquele exato momento, Deus foi sussurrar no ouvido de um gurizinho lá em Campo Grande: meu filho, a sua Jade chegou, agora deixa comigo porque o livro eu já escrevi."

Ele finaliza o texto falando que ama a namorada e espera sempre estar ao lado dela: "Que Ele ilumine seus passos, meu amor, eu vo tá do seu lado no caminho, segurando sua mãozinha. Feliz Aniversário!"

Veja as fotos publicadas pelo casal





Nos comentários, os fãs do casal felicitaram Jade pelo aniversário e se emocionaram com a declaração. Uma seguidora escreveu: "Você eleva muito os padrões de relacionamento, não vou aceitar menos que isso agora". Outra afirma: "Só quem acompanhou desdo início esses dois sabe como é , como foi e como sempre será".

Reconciliação

Jade Magalhães usou as redes sociais no dia 29 de fevereiro para assumir publicamente a reconciliação com Luan Santana após quatro anos.

A influenciadora compartilhou um registro dos dois agarradinhos na piscina durante a viagem de férias e comentou o fato de terem voltado com o relacionamento.

"Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. No silêncio aprendi. Muitas coisas vivi, evoluí... E de repente, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela?", começou ela.

A morena detalhou os momentos em que lembrava do artista. "Te levei em cada passo decorado e cada nota da nossa canção; eles viveram em mim marcados. Nessa hora, o coração passa a comandar tudo e a felicidade é a maior certeza de que a nossa vida vale a pena. Ela pulsa em nossas veias e genuinamente escancara o nosso sorriso".

"Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!", concluiu ela.

