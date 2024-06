Tiago Ghidotti Luan Santana surpreende fãs com anúncio da novas datas para o retorno aos palcos

O cantor Luan Santana, de 33 anos, retornou às redes sociais nesta segunda-feira (3) e tranquilizou os fãs afirmando que está recuperado. O artista teve um mal súbito e o show previsto para acontecer na noite deste sábado (1º), durante a Divinaexpo (MG), teve que ser cancelado. A informação confirmada pela assessoria de Comunicação do Sindicato Rural de Divinópolis, organizador do evento, no último domingo (2), ao g1 .



Na publicação, Luan aparece com um aparelho cinza em volta do pescoço. Ele escreve na legenda: "Tô bem galera! ❤️ zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas!"

O cantor aproveita o espaço para confirmar os próximos shows: "À galera de Divinópolis, muito obrigado por tanto amor! Em breve a gente se encontra de novo! Essa semana #LuanCity continua em Catanduva, dia 6 e vai até dia 16 em Ourinhos! 10 shows seguidos nesse junho abençoado! Vamos com Deus".

Nos comentários, os fãs felicitaram pela melhora do cantor. Uma seguidora brincou: "Da próxima vez que você desobedecer um atestado médico, eu vou puxar sua orelha, tá me ouvindo?"

Outra escreveu: "Graças a Deus! E não deixe nunca de cuidar da sua saúde mental e física em". Uma terceira completou: "Que susto homem, quase mata a gente do coração!! Que bom que está bem".

Entenda

A organização do evento informou que o sertanejo chegou ao aeroporto em Divinópolis, Minas Gerais, já "necessitando imediatamente o transporte aéreo para o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde o Luan Santana segue internado, sob cuidados médicos".

Em atualização, Marildo, o pai do cantor, afirmou que Luan recebeu alta e já está descansando em casa, depois de ter sido medicado. Segundo a assessoria de imprensa, o cantor já havia passado pelo hospital Albert Einstein, unidade Alphaville, na última terça-feira (28) e recebido um atestado para descansar por quatro dias. Porém, ele não cumpriu as ordens médicas e cumpriu a agenda de shows.

Luan Santana viajou para Lages, em Santa Catarina, no dia 29, e para Votorantim, em São Paulo, no dia 30. Já no sábado, em Minas Gerais, onde realizaria sua apresentação no evento, o cantor teve um mal súbito e precisou ser levado ao hospital.

