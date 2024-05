Reprodução Instagram - 17.5.2024 Mick Jagger e Luciana Gimenez

A apresentadora e influenciadora Luciana Gimenez , de 54 anos, e o ex dela, o cantor e compositor Mick Jagger , de 80, se encontraram durante a colação de grau do filho único deles: Lucas Jagger , de 24. O rapaz se formou em Artes Literárias na New York University, situada em Nova York, nos Estados Unidos .





"Lucas, nós te amamos”, escreveu a matriarca como legenda da foto em que surgiu ao lado do ex-companheiro. A apresentadora e o cantor se reencontraram na última quinta-feira (16), quando o evento de formatura ocorreu. O registro foi publicado nos stories do Instagram.





Antes de rever Mick Jagger , Gimenez já havia usado as redes sociais para antecipar aos seguidores e fãs que não conseguiria segurar as lágrimas. "Vou chorar muito e o pai do Lucas do lado, vou pagar mico. Porque ele é inglesinho e a mãe chorando é sul-americana, como ele me chama. E sou mesmo”, entregou.





Quando já estava no lugar em que o evento ocorreria, Luciana enfatizou que choraria e revelou que tinha se prevenido e usado maquiagem à prova d'água. "Agora é oficial, meu filho vai subir no palco para receber o canudo e vai se formar. Botei até rímel à prova d’água porque vou me acabar hoje", afirmou. Além dos genitores, Lucas recebeu outros familiares na colação de grau. É o caso de Marco Antonio Gimenez, tio materno.

