Luciana Gimenez e Mick Jagger têm encontro inusitado na formatura do filho Luciana Gimenez está na cidade de Nova York, situada nos Estados Unidos, onde viajou para participar da cerimônia de formatura de seu filho Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento com Mick Jagger. A relação entre os dois é muito positiva e, além de se reunirem, tiraram uma foto juntos, ambos sorridentes. Lucas finalizou seu curso […]O post Luciana Gimenez e Mick Jagger têm encontro inusitado na formatura do filho apareceu primeiro em EGOBrazil.

